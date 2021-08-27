İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu yeni takım belli oldu. Peki Cristiano Ronaldo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? İşte detaylar...

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985'de Funchal, Madeira'da dünyaya gelmiştir.

Ronaldo, Portekizli millî futbolcudur.

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giymektedir. Portekiz millî futbol takımı'nın kaptanıdır. Sol Kanat ve santrafor mevkilerinde oynamaktadır.

5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira'nın yoksul bir kesimi olan Funchalkentinde ailenin dördüncü çocuğu olarak doğdu. Hugo adında bir abisi, Elma ve Liliana Cátia adlarında iki ablası vardır. Babasının Ronald Reagan hayranlığı nedeniyle "Ronaldo" ismini aldı. 8 yaşında, babasının malzemecilik görevini yaptığı Andorinhatakımında amatör olarak futbola başladı. Güzel oyunuyla daima göze batan oyuncu, ismini Sporting Lisbon'a kadar duyurmayı başardı. Bu takımda ilk kez profesyonel olarak forma giydi. 2002 - 2003 sezonunda Sporting Lisbon'da 18 maçta 3 gol attı.

17 yaş altı Milli Takımda gösterdiği performans ile Juventus, Liverpool gibi Avrupa'nın köklü kulüplerini peşinden koşturdu. Sonunda Manchester United ile anlaştı. Bu takımla ilk maçına 16 Ağustos 2003'te Bolton Wanderers'a karşı çıktı. David Beckham'ın 7 numaralı formasını devralan oyuncu bu formanın hakkını her zaman verdi ve İngiltere'deki ilk sezonunda Sir Matt Busby Yılın Futbolcusu ödülünü aldı.

Futbol kariyeri dışında, arabadan ayakkabıya çeşitli reklam filmlerinde oynadı. 2006 - 2007 Sezonunda, Kaká ve Lionel Messi'den sonra FIFA Dünyanın en iyi üçüncü futbolcusu seçildi. 2007 - 2008 sezonunda ligde attığı 31 golle gol kralı oldu. Aynı sezon bir önceki yılda da olduğu gibi İngiltere'de yılın en iyi futbolcusu ve yılın en iyi genç futbolcusu seçildi. Yine aynı sezonda kritik bir penaltı kaçırmasına rağmen takımı Şampiyonlar ligi Şampiyonu oldu.

Manchester United'lı oyuncu Euro 2008'de Portekiz milli takımı kadrosunda yer alıyor.

2010 yılından beri Rus asıllı manken İrina Shayk ile birlikte idi Ocak 2015 ayında ayrıldılar.

Ronaldo, kızkardeşiyle beraber "CR7" adı altında bir butik mağazası açtı (adının ilk iki harfini ve forma numarasını içeriyor) Şu anda 2 tane CR7 mağazası vardır. Bunlardan biri Lizbon, diğeri ise Madeira şehrindedir.

Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'den olan kızı Alana Martina 12 Kasım 2017 tarihinde doğdu. Daha önce 2010 yılında ilk kez baba olan Ronaldo, oğluna Cristiano Jr. adını vermişti. Haziran 2017'de biri kız biri erkek olmak üzere bir taşıyıcı anneden Eva Marina ve Mateo adlarında ikiz çocuk sahibi oldu.

10 Temmuz 2018 tarihinde İspanyol ekibi Real Madrid'den, İtalyan ekibi Juventus'a 117,00 milyon € bonservis ücreti ve 100,00 milyon € 4 yıllık maaş ile transfer oldu.

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2002-2003 - Sporting Lizbon

2003-2009 - Manchester United

2009-2018 - Real Madrid

2018- 2021 Juventus

2021 Manchester United ....

CRİSTİANO RONALDO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu.

Manchester United'tan yapılan flaş açıklamada Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun transfer edildiği ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun City'ye imza atması beklenirken Manchester United teknik direktörü Solskjaer de Portekizli yıldızı United'a davet etmiş ve "O bizim efsanemiz, Juventus'tan ayrılırsa nerede olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.