Cristiano Ronaldo, kırmızı şeytanlarda istenmeyen adam oldu! Soyunma odasında De Gea ile birbirine girdi!

Bu sezon Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan ve ligin ilk yarısı itibariyle şampiyonluk yarışına havlu atan Manchester United'da, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da tepkilere maruz kaldı. Yıldız futbolcu maç içerisinde kaleye attığı riskli bir pasın ardından De Gea'dan tepki görmüştü. Maçı 1-0 kaybeden kırmızı şeytanlarda bu tepkinin soyunma odasında da devam ettiği ifade edildi.

DE GEA TARAFINDAN AZARLANDI

Takımın kötü gidişatı nedeniyle hem taraftarların tepkisini çeken hem de takım içerisinde huzursuzlukların olduğu bilinen Manchester United'da Cristiano Ronaldo da tepkilerden nasibini aldı. İç sahada oynanan Wolverhampton karşılaşmasında rakibine 1-0 mağlup olan United, yarıştan iyice koptu. Saha içerisinde bir pozisyon sonrasında Ronaldo'yu azarlayan De Gea'nın tepkilerine soyunma odasında da devam ettiği ve Ronaldo'yu eleştirdiği öğrenildi.

LUKE SHAW'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA MESAJ

Kırmızı şeytanların sol bek oyuncusu Luke Shaw da takımın bu kötü gidişatını eleştirdi. Wolverhampton'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Shaw, maça yeterince konsantre olamadıklarını dile getirdi. Oynadıkları futboldan dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade eden İngiliz futbolcu, takımın performansından memnun olmadığını ve herkesin sahaya yüzde 100'ünü vermesi gerektiğini söyleyerek takım arkadaşlarına çağrıda bulundu.