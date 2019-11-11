Cristiano Ronaldo krizi! Stadı terk etti

Juventus'ta Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor!

İtalya Serie A 12. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya gelirken Cristiano Ronaldo’nun 55. dakikada oyundan alınması ortalığı karıştırdı. Portekizli futbolcu doğrudan soyunma odasına giderek teknik direktörü Maurizio Sarri’ye tepkisini gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, teknik direktör Sarri ile tartışmıştı.

Bu sezon ilk kez bir maçta oyundan alınan Portekizli futbolcu, Milan ile oynanan mücadelenin 55. dakikasında yerini Paulo Dybala'ya bırakınca bir kez daha şoke oldu. Oldukça mutsuz olduğu görülen Ronaldo doğrudan soyunma odasına giderken ikili arasındaki bu gerilim sosyal medyada gecenin konusu oldu.

GOL DYBALA’DAN GELDİ

Cristiano Ronaldo'nun yerine oyuna giren Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle Juventus'u 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Moskova maçından sonra yaptığı açıklamada, “Ronaldo kızgındı çünkü iyi durumda değildi. Birkaç gün önce dizinde bir problem yaşadı ve maçta kasları çabuk yoruldu. İlk yarının sonunda gergin görünüyordu. Riske etmemek için oyundan çıkardım” ifadelerini kullanmıştı.

Ronaldo, bu sezon Juventus formasıyla ilk golünü 31 Ağustos 2019 tarihinde Napoli ile oynanan ve 4-3 Juventus’un üstünlüğü ile sona eren maçta açmıştı.

62. dakikada sahneye çıkan Ronaldo, attığı golle takımını 3-0 öne geçirmişti.