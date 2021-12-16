Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor? İngiliz basını yazdı, İspanyollar heyecanlandı!

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren adından söz ettirmeyi başaran ve yıllardır üst düzey performansıyla dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan yeni iddia İspanyol taraftarlarda heyecan yarattı. Eski takımı Mancheter United'da forma giyen Portekizli yıldızın, kariyerinin zirvesini yaşadığı Real Madrid'e geri dönebileceği ifade edildi.

BAŞARISIZ TABLODAN MEMNUN DEĞİL

İngiltere'ye transfer olduğu andan itibaren etkili performansını sürdüren Cristiano Ronaldo, takımının başarısız performansından dolayı huzursuz. İngiltere ve İtalya basınında çıkan haberlere göre başarısızlığa tahammül edemeyen yıldız futbolcuyu bu durumun ayrılık kararına itebileceği ve Real Madrid'e geri dönebileceği ifade edildi. Real Madrid'in, Ronaldo'nun yanı sıra genç yıldız Kylian Mbappe'yi de kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

RONALDO VE MBAPPE İDDİASI

Daha önce Real Madrid'de oynayan eski İngiliz futbolcu Steve McManaman'ın İngiliz basınına verdiği bilgide Ronaldo'nun yeniden Real Madrid'e dönebileceği belirtildi. McManaman, son dönemde transfer için çok yüksek ücretler ödemeyen Real Madrid'in istediği takdirde bu transferi gerçekleştirebileceğini ifade etti. Ayrıca Ronaldo'nun yanı sıra PSG'nin yıldızı Mbappe'nin de İspanyol ekibine transfer olacağını öne sürdü.

PERFORMANSI HALA ÜST DÜZEY

Bu sezon kırmızı şeytanlar ile 18 karşılaşmada ter döken Cristiano Ronaldo, 13 gol atarken 2 de asist yaptı. Ligde 7 gol 2 asistle oynayan Ronaldo, takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta 6 gole imza attı.