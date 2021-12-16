Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda çalıştı? Kenan Koçak Fenerbahçe ile anlaştı mı?atike isminin anlamı nedir, atike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Seren Serengil canlı yayının ardından hastaneye yatacak! Hayati risk taşıyan ameliyat öncesi son paylaşımını yaptı!Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan korkutan Omicron açıklaması: "mRNA aşılarının bile Omicron karşısında etkisi sınırlı"Bez Bebek'in "Şaka gibi" repliğiyle ünlü 'gıcık' Özge'si Sibel Kasapoğlu güzeller güzeli genç kız oldu! Son halini gören dönüp bir kez daha baktı!20 bin sağlık personeli alımı ne zaman, başvuru şartları nedir 2021? Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli alımı başladı mı 2021?Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu 2021? 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı branş dağılımı, kılavuzu 2021Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor? İngiliz basını yazdı, İspanyollar heyecanlandı!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 16 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeKreşendo ne demek, TDK'ya göre Kreşendo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor? İngiliz basını yazdı, İspanyollar heyecanlandı!

Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor? İngiliz basını yazdı, İspanyollar heyecanlandı!

Dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın eski takımı Real Madrid'e dönebileceği öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor? İngiliz basını yazdı, İspanyollar heyecanlandı!

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren adından söz ettirmeyi başaran ve yıllardır üst düzey performansıyla dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan yeni iddia İspanyol taraftarlarda heyecan yarattı. Eski takımı Mancheter United'da forma giyen Portekizli yıldızın, kariyerinin zirvesini yaşadığı Real Madrid'e geri dönebileceği ifade edildi.

BAŞARISIZ TABLODAN MEMNUN DEĞİL

İngiltere'ye transfer olduğu andan itibaren etkili performansını sürdüren Cristiano Ronaldo, takımının başarısız performansından dolayı huzursuz. İngiltere ve İtalya basınında çıkan haberlere göre başarısızlığa tahammül edemeyen yıldız futbolcuyu bu durumun ayrılık kararına itebileceği ve Real Madrid'e geri dönebileceği ifade edildi. Real Madrid'in, Ronaldo'nun yanı sıra genç yıldız Kylian Mbappe'yi de kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor! İngiliz basını yazdı, İspanyollar heyecanlandı!

RONALDO VE MBAPPE İDDİASI

Daha önce Real Madrid'de oynayan eski İngiliz futbolcu Steve McManaman'ın İngiliz basınına verdiği bilgide Ronaldo'nun yeniden Real Madrid'e dönebileceği belirtildi. McManaman, son dönemde transfer için çok yüksek ücretler ödemeyen Real Madrid'in istediği takdirde bu transferi gerçekleştirebileceğini ifade etti. Ayrıca Ronaldo'nun yanı sıra PSG'nin yıldızı Mbappe'nin de İspanyol ekibine transfer olacağını öne sürdü.Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor! İngiliz basını yazdı, İspanyollar heyecanlandı!

PERFORMANSI HALA ÜST DÜZEY

Bu sezon kırmızı şeytanlar ile 18 karşılaşmada ter döken Cristiano Ronaldo, 13 gol atarken 2 de asist yaptı. Ligde 7 gol 2 asistle oynayan Ronaldo, takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta 6 gole imza attı.

Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor! İngiliz basını yazdı, İspanyollar heyecanlandı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT