Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor! O alanda da adını tarihe yazdırdı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo başarıya ve istatistiğe doymuyor. Bugüne kadar birçok kategoride adını tarihe yazdırmayı başaran yıldız futbolcu, Milli takımda da bir başarıya daha imza attı. Portekiz ile Katar arasında oynanan hazırlık maçında forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un rekorunu geride bırakarak Avrupa'da en çok Milli takım forması giyen futbolcu unvanını kazandı.

Avrupa'da en çok Milli forma giyen futbolcular sıralaması ise şu şekilde:

Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç

Sergio Ramos - İspanya: 180 maç

Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç

Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç

Iker Casillas - İspanya: 167 maç

SON 11 MAÇTA 10 GOL

Cristiano Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla toplamda 9 maçta 8 gole imza atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı. Milli takımlarda en çok gol atan futbolcu konumunda da bulunan Ronaldo, karşılaşmanın 37. dakikasında attığı golle bu rekorunu da geliştirdi. Yıldız futbolcu gol sayısını 112'ye yükseltti.