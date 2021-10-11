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  3. Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor! O alanda da adını tarihe yazdırdı!

Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor! O alanda da adını tarihe yazdırdı!

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, başarılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu Milli takımda Sergio Ramos'un rekorunu kırarak yeni bir başarı elde etti.

Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor! O alanda da adını tarihe yazdırdı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo başarıya ve istatistiğe doymuyor. Bugüne kadar birçok kategoride adını tarihe yazdırmayı başaran yıldız futbolcu, Milli takımda da bir başarıya daha imza attı. Portekiz ile Katar arasında oynanan hazırlık maçında forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un rekorunu geride bırakarak Avrupa'da en çok Milli takım forması giyen futbolcu unvanını kazandı.

Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor! O alanda da adını tarihe yazdırdı!

Avrupa'da en çok Milli forma giyen futbolcular sıralaması ise şu şekilde:

Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç
Sergio Ramos - İspanya: 180 maç
Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç
Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç
Iker Casillas - İspanya: 167 maç

Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor! O alanda da adını tarihe yazdırdı!

SON 11 MAÇTA 10 GOL

Cristiano Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla toplamda 9 maçta 8 gole imza atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı. Milli takımlarda en çok gol atan futbolcu konumunda da bulunan Ronaldo, karşılaşmanın 37. dakikasında attığı golle bu rekorunu da geliştirdi. Yıldız futbolcu gol sayısını 112'ye yükseltti.

Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor! O alanda da adını tarihe yazdırdı!

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