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  3. Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez ikiz bebeklerinin müjdesini yatak pozuyla verdi! Tebrik mesajları yağdı

Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez ikiz bebeklerinin müjdesini yatak pozuyla verdi! Tebrik mesajları yağdı

Manchester United'ın efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo eşi Georgina Rodríguez ile ikiz bebeklerinin olacağını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Eşiyle birlikte yatakta verdikleri poza beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez ikiz bebeklerinin müjdesini yatak pozuyla verdi! Tebrik mesajları yağdı

Kariyerine İngiltere Premier Lig devi Manchester United’ta devam eden Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebekleri olacağının müjdesini verdi.

Eşi Georgina Rodriguez’in hamile olduğunu yatakta üstsüz verdikleri pozla duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina’nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini duyurdu.

Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez ikiz bebeklerinin müjdesini yatak pozuyla verdi! Tebrik mesajları yağdı

6. ÇOCUĞU OLACAK

Cristiano Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşımda; “İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz” notunu ekledi.

Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez ikiz bebeklerinin müjdesini yatak pozuyla verdi! Tebrik mesajları yağdı

3’ü taşıyıcı anneden 4 çocukları olan Portekizli yıldız oyuncu ve Georgina Rodríguez çifti ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacak

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