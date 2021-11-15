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  3. Cristiano Ronaldo yenilgiyi kaldıramadı, teknik direktörüne patladı!

Cristiano Ronaldo yenilgiyi kaldıramadı, teknik direktörüne patladı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan ile karşılaşan Portekiz'in maçı kaybetmesinin ardından yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo sinirlerine hakim olamadı. Üzgün olan Ronaldo, kendisini teselli etmek için sahaya gelen Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'a tepki gösterdi.

Cristiano Ronaldo yenilgiyi kaldıramadı, teknik direktörüne patladı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A grubunda mücadele eden Portekiz, grupta aynı puanlı olduğu Sırbistan'ı evinde ağırladı. Guptan doğrudan çıkması için büyük fırsat olarak gördüğü karşılaşmayı 2*1 kaybeden Portekiz'de maç sonu sinirler gerildi. Ayağına gelen fırsatı değerlendiremeyen takımda dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo sinirlerine hakim olamadı. Yıldız futbolcu hıncını takımın teknik direktörü  Fernando Santos'tan çıkardı.

Cristiano Ronaldo yenilgiyi kaldıramadı, teknik direktörüne patladı!

HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo takımının son anlarda yediği gol sonrası adeta yıkıldı.
Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda oldukça öfkeli olduğu görüldü. Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı, bitiş düdüğünün ardından kendisini teselli etmeye gelen hocası Fernando Santos'a sert çıktı. Ronaldo'nun deneyimli teknik adama sitem etmesi dikkat çekti. Daha sonra takımın diğer oyuncuları gelerek Ronaldo'yu sakinleştirdi.

Cristiano Ronaldo yenilgiyi kaldıramadı, teknik direktörüne patladı!

PLAY OFF TURUNA KATILACAK

Portekiz'in Dünya Kupası Elemeleri'ne gitme şansı devam ediyor. Grupta ikinci sırayı garantileyen Portekiz'in 2022'de Katar'da mücadele edecek takımlar arasına girebilmek için eleme gruplarını 2. sırada tamamlayan diğer takımlar arasında yapılacak play-off turunu geçmek zorunda. Grubu lider bitirme şansı da matematiksel olarak devam eden Portekiz'in bu ihtimali gerçekleştirmesi için maçını farklı kazanırken Sırbistan'ın da yenilmesi gerekiyor.

Cristiano Ronaldo yenilgiyi kaldıramadı, teknik direktörüne patladı!

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