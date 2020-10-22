Cristiano Ronaldo'nun 2. testi de pozitif çıktı!

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. İspanyol gazetesi Marca'ya göre, koronavirüs karantinası devam eden yıldız futbolcunun yapılan ikinci testleri de pozitif çıktı.

UEFA Uluslar Ligi maçları için Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Ronaldo'nun koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.



Cristiano Ronaldo, 28 Ekim'de Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

KARANTİNADA SAÇLARINI KAZITTI

Testi pozitif çıktıktan sonra herhangi bir semptomu bulunmayan Ronaldo, ülkesi Portekiz'e dönerek kendi evinde karantinaya girmişti. Karantina sürecinde de sporunu ve çalışmalarını aksatmayan Ronaldo, formunu korumaya devam etti. Yıldız futbolcu, son olarak egzersiz bisikletine bindiği videoyu paylaşırken moralinin yerinde olduğu görüldü.

Videoda en çok dikkat çeken ise, saçlarını kazıtan Ronaldo’nun yeni stili oldu. Portekizli futbolcu, paylaştığı videonun açıklama kısmına “Hayatta başarı başardığını şeyle değil, üstesinden geldiğiniz engellerle ölçülür” yazdı.