Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki tokadı sosyal medyada olay oldu!

A grubu dördüncü maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1'lik skorla geçen Portekiz takımının yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kendisine yakışmayan hareketiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız oyuncu maçtaki bir pozisyonda rakibinin topa vurmasıyla sinirlerine hakim olamadı ve rakibine tokat attı. O anın görüntüleri dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

RAKİBİNE TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 15. dakikasında Portekiz milli takımı penaltı kazandı. Takımın penaltıcısı olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo topun başına geçti. İrlanda Cumhuriyeti oyuncusu O'Shea ile sözlü münakaşaya giren Ronaldo, sonrasında rakibinin topa dokunmasıyla sinirlendi ve O'Shea'ya tokat attı.

BU HAREKETE KART ÇIKMADI

Hareketin ardından kendini yere bırakan İrlandalı oyuncu O'Shea bir süre yerden kalkamadı. Rakip takım oyuncuları Ronaldo'nun bu hareketi için hakemden kart beklerken, maçın hakemi yıldız futbolcuya kart vermeyerek penaltının kullanılmasını istedi.

PENALTIYI KAÇIRDI

Cristiano Ronaldo, kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi. Portekizli dünya yıldızının penaltısını 19 yaşındaki genç file bekçisi Bazunu çıkardı. Genç eldiven bu kurtarış sonrasında takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Ancak ikinci yarıda Ronaldo'yu durduramadı.

SON DAKİKALARDA AÇILDI

Maçın 45. dakikasında İrlanda Cumhuriyeti bulduğu golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. Son dakikalara kadar yenik durumda olan Portekiz, ilk yarıda penaltıyı kaçıran Ronaldo'nun sahneye çıkmasıyla rakibin devirdi. Yıldız oyuncu 89. ve 90+6. dakikalarda bulduğu iki gol ile takımına galibiyeti getirdi.