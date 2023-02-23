Cristinel Dinu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristinel Dinu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristinel Dinu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristinel Dinu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristinel Dinu 25 Eylül 2004 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristinel Mihăiță Dinu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristinel Dinu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Cristinel Dinu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristinel Dinu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cristinel Dinu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristinel Dinu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristinel Dinu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristinel Dinu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

Cristinel Dinu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristinel Dinu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.