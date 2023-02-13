Cristo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristo Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristo Gonzalez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristo Gonzalez 24 Ekim 1997 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristo Ramón González Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristo Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Cristo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristo Gonzalez'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristo Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristogonzaleztf/

Cristo Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Cristo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tenerife Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında CD Tenerife B

1 Temmuz 2015 yılında CD Tenerife

18 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

19 Temmuz 2019 yılında Udinese

13 Ağu 2019 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2020 yılında Udinese

4 Ocak 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Udinese

28 Ağu 2021 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2022 yılında Udinese

20 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2023 yılında Udinese

Cristo Gonzalez kimdir

Cristo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristo Gonzalez şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Tablero (2005–2007), CD Laurel (2007–2008)

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Cristo Gonzalez nereli

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