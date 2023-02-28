Cristobal Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristobal Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristobal Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristobal Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristobal Campos 27 Ağustos 1999 tarihinde Lonquén şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristóbal Alejandro Campos Véliz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristobal Campos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cristobal Campos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristobal Campos'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristobal Campos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cris1obal/

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Cristobal Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristobal Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristobal Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristobal Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Alcanenense U19

31 Aralık 2017 yılında U. de Chile U19

1 Ocak 2020 yılında U. de Chile

Cristobal Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristobal Campos şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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