Cristobal Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristobal Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristobal Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristobal Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristobal Castillo 4 Şubat 2003 tarihinde Independencia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristóbal Alonso Castillo Espinaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristobal Castillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Cristobal Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristobal Castillo'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristobal Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristobal Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristobal Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristobal Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında O'Higgins

Cristobal Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristobal Castillo şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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