Cristobal Finch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristobal Finch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristobal Finch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristobal Finch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristobal Finch 1 Haziran 2002 tarihinde Providencia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristóbal Ignacio Finch Barrios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristobal Finch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Cristobal Finch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristobal Finch'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristobal Finch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristobal_finch/

Cristobal Finch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristobal Finch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristobal Finch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristobal Finch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Catolica U19

1 Ocak 2020 yılında U. Católica

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2023 yılında U. Católica

Cristobal Finch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristobal Finch şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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