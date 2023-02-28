Cristobal Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristobal Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristobal Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristobal Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristobal Munoz 21 Ocak 2002 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Cristóbal Renato Muñoz Nieri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristobal Munoz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Cristobal Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristobal Munoz'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristobal Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristobal Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristobal Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristobal Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Cristobal Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristobal Munoz şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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