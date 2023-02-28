Cristobal Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristobal Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristobal Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristobal Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristobal Munoz 11 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristóbal Felipe Muñoz Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristobal Munoz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cristobal Munoz'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristobal Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristobal Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristobal Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristobal Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Audax Italiano

12 Mayıs 2021 yılında Colchagua

31 Aralık 2021 yılında Audax Italiano

Cristobal Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristobal Munoz şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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