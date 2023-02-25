Cristopher Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristopher Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristopher Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristopher Angulo 9 Ekim 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Adonis Angulo Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristopher Angulo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristopher Angulo'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristopher Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristopher Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristopher Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristopher Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2017 yılında Independiente B

27 Mart 2019 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2021 yılında Independiente B

1 Ocak 2022 yılında Independiente

23 Haziran 2022 yılında CD Macará

31 Aralık 2022 yılında Independiente

Cristopher Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristopher Angulo şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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