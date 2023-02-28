Cristopher Barrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Barrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristopher Barrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristopher Barrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristopher Barrera 18 Nisan 1998 tarihinde Renca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Jesús Barrera Vergara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristopher Barrera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Cristopher Barrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristopher Barrera'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristopher Barrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristopher Barrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristopher Barrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristopher Barrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

Cristopher Barrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristopher Barrera şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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