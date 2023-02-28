Cristopher Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristopher Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristopher Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristopher Medina 13 Şubat 2001 tarihinde Valparaíso şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Alejandro Medina García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristopher Medina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Cristopher Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristopher Medina'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristopher Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristopher Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristopher Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristopher Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD Everton

8 Eylül 2020 yılında La Calera

15 Şubat 2021 yılında CD Everton

Cristopher Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristopher Medina şuan CD Everton takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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