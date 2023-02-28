Cristopher Toselli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Toselli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristopher Toselli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristopher Toselli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristopher Toselli 15 Haziran 1988 tarihinde Antofagasta şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Benjamín Toselli Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristopher Toselli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Cristopher Toselli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristopher Toselli'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristopher Toselli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ctoselli/

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http://www.facebook.com/Cristopher-Toselli-212595288764723/

Cristopher Toselli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristopher Toselli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristopher Toselli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristopher Toselli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında U. Católica

1 Ocak 2018 yılında Atlas

30 Haziran 2018 yılında U. Católica

14 Temmuz 2018 yılında CD Everton

31 Aralık 2018 yılında U. Católica

22 Şubat 2021 yılında Palestino

31 Aralık 2021 yılında U. Católica

7 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

9 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Cristopher Toselli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristopher Toselli şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Cristopher Toselli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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