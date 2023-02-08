Cristovam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristovam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristovam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristovam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristovam 25 Temmuz 1990 tarihinde Bahia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristóvam Roberto Ribeiro da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristovam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Cristovam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 4 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Cristovam'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristovam Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristovam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristovam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristovam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2008 yılında Corinthians

1 Şubat 2009 yılında Bragantino

1 Nisan 2009 yılında Corinthians

1 Mayıs 2009 yılında Guaratinguetá

1 Eylül 2009 yılında Corinthians

1 Ocak 2011 yılında Flamengo-SP

1 Mayıs 2011 yılında Corinthians B

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2012 yılında Feirense-BA

1 Temmuz 2013 yılında FK Senica

30 Haziran 2014 yılında Arapongas

1 Mayıs 2017 yılında Paraná

10 Ocak 2018 yılında Suwon Bluewings

30 Haziran 2018 yılında Paraná

2 Temmuz 2018 yılında Bucheon FC

31 Aralık 2018 yılında Paraná

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

10 Aralık 2019 yılında Paraná

24 Ocak 2020 yılında Guarani

10 Aralık 2020 yılında Paraná

11 Aralık 2020 yılında Guarani

1 Mart 2021 yılında CSA

1 Şubat 2022 yılında São Bernardo-SP

4 Nisan 2022 yılında Criciúma EC

Cristovam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristovam şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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