Cristovam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristovam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristovam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristovam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cristovam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristovam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristovam

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristovam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristovam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristovam 25 Temmuz 1990 tarihinde Bahia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristóvam Roberto Ribeiro da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristovam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Cristovam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 4 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Cristovam'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristovamboyu ve yaşı kaç

Cristovam Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristovam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristovam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristovam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2008 yılında Corinthians

1 Şubat 2009 yılında Bragantino

1 Nisan 2009 yılında Corinthians

1 Mayıs 2009 yılında Guaratinguetá

1 Eylül 2009 yılında Corinthians

1 Ocak 2011 yılında Flamengo-SP

1 Mayıs 2011 yılında Corinthians B

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2012 yılında Feirense-BA

1 Temmuz 2013 yılında FK Senica

30 Haziran 2014 yılında Arapongas

1 Mayıs 2017 yılında Paraná

10 Ocak 2018 yılında Suwon Bluewings

30 Haziran 2018 yılında Paraná

2 Temmuz 2018 yılında Bucheon FC

31 Aralık 2018 yılında Paraná

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

10 Aralık 2019 yılında Paraná

24 Ocak 2020 yılında Guarani

10 Aralık 2020 yılında Paraná

11 Aralık 2020 yılında Guarani

1 Mart 2021 yılında CSA

1 Şubat 2022 yılında São Bernardo-SP

4 Nisan 2022 yılında Criciúma EC

Cristovam kimdir

Cristovam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristovam şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristovam nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Denis Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vanderlei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vanderlei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!