Croster Obour Adu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Croster Obour Adu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Croster Obour Adu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Croster Obour Adu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Croster Obour Adu 7 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Croster Obour Adu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Croster Obour Adu'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Croster Obour Adu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Croster Obour Adu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Croster Obour Adu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Croster Obour Adu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Croster Obour Adu şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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