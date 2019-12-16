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Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE: Premier League - 17. Maç Günü kapsamında Crystal Palace - Brighton maçı oynanacak. Spor severler ise Crystal Palace - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Crystal Palace - Brighton karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 17. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace - Brighton, İngiltere Premier Lig maçı 16 12 2019 günü S Sport, S Sport Plus, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45

İngiltere Premier Lig maçı, S Sport , S Sport Plus , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace ile Brighton arasındaki İngiltere Premier Lig  Maçı Selhurst Park, Londra'da oynanacak.

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