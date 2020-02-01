Crystal Palace - Sheffield Utd maçı ne zaman? Crystal Palace - Sheffield Utd maçı hangi kanalda?

İki takım Crystal Palace - Sheffield Utd karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 25. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Crystal Palace - Sheffield Utd maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Crystal Palace - Sheffield Utd maçı hangi kanalda?

Crystal Palace - Sheffield Utd, İngiltere Premier Lig maçı 01 02 2020 günü TRT Spor HD, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:00.

İngiltere Premier Lig maçı, TRT Spor HD , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Crystal Palace ile Sheffield Utd arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Selhurst Park, Londra'da oynanacak.