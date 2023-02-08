Crystopher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Crystopher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Crystopher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Crystopher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Crystopher 7 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Crystopher Ribeiro Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Crystopher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PECBOL SPORTS yapmaktadır. Crystopher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Crystopher'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Crystopher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Crystopher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Crystopher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Crystopher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Criciúma EC

Crystopher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Crystopher şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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