Cryzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cryzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cryzan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cryzan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cryzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cryzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cryzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cryzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cryzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cryzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cryzan 7 Temmuz 1996 tarihinde Sud Menucci şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cryzan da Cruz Queiroz Barcelos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cryzan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Cryzan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Cryzan'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cryzan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cryzanbarcelos/

Cryzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cryzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cryzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cryzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Atlético-PR U20

1 Mayıs 2015 yılında Atlético-PR

7 Haziran 2016 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2016 yılında Atlético-PR

11 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2018 yılında Atlético-PR

23 Ağustos 2018 yılında Al-Batin FC

8 Temmuz 2019 yılında Athletico-PR

7 Ekim 2019 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2019 yılında Athletico-PR

1 Ocak 2020 yılında Santa Clara

15 Nisan 2022 yılında SD Taishan

Cryzan kimdir

Cryzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cryzan şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Cryzan nereli

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