Csaba Belenyesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Belenyesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Belenyesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Belenyesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Belenyesi 3 Mart 1994 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Belenyesi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Csaba Belenyesi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Csaba Belenyesi'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Csaba Belenyesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Belenyesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Csaba Belenyesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csaba Belenyesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2008 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2010 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2012 yılında Videoton U19

8 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC II

28 Ağustos 2014 yılında Gyulai FC

9 Şubat 2015 yılında Cigánd

3 Ağustos 2015 yılında Putnok

5 Ağustos 2016 yılında Kazincbarcika

9 Ağustos 2019 yılında Debrecen II

1 Ocak 2020 yılında Debrecen

31 Temmuz 2020 yılında Debreceni EAC

20 Ocak 2021 yılında Dorog

21 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

12 Şubat 2022 yılında Diósgyőr

5 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

Csaba Belenyesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Belenyesi şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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