Csaba Bukta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Bukta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Bukta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Bukta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Bukta 25 Temmuz 2001 tarihinde Törökszentmiklós şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Bukta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Csaba Bukta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Csaba Bukta'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Csaba Bukta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Bukta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Csaba Bukta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csaba Bukta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Debrecen U17

17 Şubat 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2019 yılında FC Liefering

18 Ocak 2021 yılında SCR Altach

30 Haziran 2021 yılında FC Liefering

6 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

Csaba Bukta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Bukta şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Csaba Bukta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Törökszentmiklósi FC

Macaristan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.