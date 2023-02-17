Csaba Mester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Mester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Mester adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Mester Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Mester 12 Ağu 2002 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Mester Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perfootmance GmbH yapmaktadır. Csaba Mester, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Csaba Mester'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Csaba Mester Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Mester isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Csaba Mester Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csaba Mester futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2015 yılında Austria XIII J.

1 Şubat 2016 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U16

22 Ağu 2018 yılında Young Violets

1 Ağu 2020 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2021 yılında Young Violets

Csaba Mester Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Mester şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Csaba Mester Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U17 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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