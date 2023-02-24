Csaba Preklet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Preklet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Csaba Preklet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Csaba Preklet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Csaba Preklet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Preklet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Csaba Preklet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Preklet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Preklet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Preklet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Preklet 25 Nisan 1991 tarihinde Kapuvár şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Preklet Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Csaba Preklet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Csaba Preklet'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Csaba Preklet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Preklet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Csaba Preklet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csaba Preklet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2007 yılında Reggina Primaver

15 Ocak 2011 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2011 yılında Reggina Primaver

29 Ağustos 2011 yılında Egri FC

30 Haziran 2012 yılında Reggina

25 Temmuz 2012 yılında Egri FC

22 Ağustos 2013 yılında Zalaegerszeg

11 Ağustos 2014 yılında Vasas FC

8 Şubat 2017 yılında Cegléd

30 Haziran 2017 yılında Vasas FC

11 Temmuz 2017 yılında Cegléd

11 Temmuz 2019 yılında Tiszakécske

30 Temmuz 2020 yılında Pécsi MFC

7 Temmuz 2022 yılında III. Kerület

23 Ocak 2023 yılında Dorog

Csaba Preklet kimdir

Csaba Preklet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Preklet şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Csaba Preklet nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Endrit Sefa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Sefa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Endrit Sefa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Sefa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos İkonomou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İkonomou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos İkonomou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İkonomou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Depremzede kız, polis megafonundan şarkı söyledi! Şarkının o sözü polis memurunu ağlattı!
Depremzede kız, polis megafonundan şarkı söyledi! Şarkının o sözü polis memurunu ağlattı!
Adnan Alibegu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Alibegu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adnan Alibegu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Alibegu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!