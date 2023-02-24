Csaba Preklet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Preklet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Preklet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Preklet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Preklet 25 Nisan 1991 tarihinde Kapuvár şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Preklet Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Csaba Preklet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Csaba Preklet'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Csaba Preklet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Preklet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Csaba Preklet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csaba Preklet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2007 yılında Reggina Primaver

15 Ocak 2011 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2011 yılında Reggina Primaver

29 Ağustos 2011 yılında Egri FC

30 Haziran 2012 yılında Reggina

25 Temmuz 2012 yılında Egri FC

22 Ağustos 2013 yılında Zalaegerszeg

11 Ağustos 2014 yılında Vasas FC

8 Şubat 2017 yılında Cegléd

30 Haziran 2017 yılında Vasas FC

11 Temmuz 2017 yılında Cegléd

11 Temmuz 2019 yılında Tiszakécske

30 Temmuz 2020 yılında Pécsi MFC

7 Temmuz 2022 yılında III. Kerület

23 Ocak 2023 yılında Dorog

Csaba Preklet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Preklet şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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