Csaba Spandler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Spandler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Spandler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Spandler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Spandler 7 Mart 1996 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Spandler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Csaba Spandler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Csaba Spandler'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Csaba Spandler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Spandler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Csaba Spandler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csaba Spandler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2011 yılında Puskás AFC U17

7 Temmuz 2011 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2012 yılında Videoton U19

15 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC

1 Ocak 2016 yılında Csákvár

30 Haziran 2016 yılında Puskás AFC

Csaba Spandler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Spandler şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Csaba Spandler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kincsesbányai Szikra (-2005)

Macaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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