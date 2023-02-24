Csaba Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Csaba Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Csaba Szabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Csaba Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Csaba Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Szabo 29 Temmuz 1995 tarihinde Hódmezővásárhely şehrinde doğmuştur.  Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Szabo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Csaba Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Csaba Szabo'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Csaba Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Szeged

14 Temmuz 2015 yılında Gyulai FC

18 Temmuz 2017 yılında Méhkeréki SE

23 Temmuz 2018 yılında Hódmezövásárhely FC

11 Temmuz 2019 yılında Gyulai FC

28 Temmuz 2021 yılında Békéscsaba II

1 Temmuz 2022 yılında Békéscsaba

Csaba Szabo kimdir

Csaba Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Szabo şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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Csaba Szabo nereli

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