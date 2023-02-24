Csaba Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Csaba Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Csaba Szabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.