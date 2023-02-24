Csaba Szatmari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Szatmari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Szatmari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Szatmari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Szatmari 14 Haziran 1994 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Szatmari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Csaba Szatmari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Csaba Szatmari'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Csaba Szatmari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Szatmari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Csaba Szatmari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csaba Szatmari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2011 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2012 yılında Debrecen II

30 Temmuz 2013 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2014 yılında Debrecen II

23 Temmuz 2014 yılında Balmazújváros

31 Aralık 2014 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2015 yılında Debrecen

1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

Csaba Szatmari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Szatmari şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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