Csaba Vachtler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Vachtler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csaba Vachtler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csaba Vachtler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csaba Vachtler 16 Mart 1993 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csaba Vachtler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ChampSport yapmaktadır. Csaba Vachtler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Csaba Vachtler'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Csaba Vachtler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csaba Vachtler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Csaba Vachtler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csaba Vachtler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Puskás AFC U17

22 Temmuz 2009 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2010 yılında Puskás AFC U19

7 Temmuz 2011 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2012 yılında Videoton II

8 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

30 Ocak 2014 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2014 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2014 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2015 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2015 yılında Balmazújváros

4 Ağustos 2017 yılında Kaposvár

13 Temmuz 2021 yılında Tiszakécske

Csaba Vachtler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csaba Vachtler şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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