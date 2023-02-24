Csanad Denes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csanad Denes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Csanad Denes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Csanad Denes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Csanad Denes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csanad Denes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Csanad Denes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csanad Denes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csanad Denes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csanad Denes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csanad Denes 17 Kasım 2004 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dénes Csanád Vilmos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csanad Denes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Csanad Denes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Csanad Denes'nin BFC Siófok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Csanad Denes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csanad Denes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Csanad Denes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csanad Denes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2019 yılında Csákvár U17

1 Temmuz 2020 yılında Csákvár

9 Temmuz 2021 yılında Fehérvár II

13 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

Csanad Denes kimdir

Csanad Denes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csanad Denes şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Szár KSE (-2016)

Csanad Denes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Csanad Denes nereli

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