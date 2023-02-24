Csanad Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csanad Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Csanad Novak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Csanad Novak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Csanad Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csanad Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Csanad Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csanad Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csanad Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csanad Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csanad Novak 24 Eylül 1994 tarihinde Tapolca şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Novák Csanád Ákos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csanad Novak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Csanad Novak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Csanad Novak'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Csanad Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csanad Novak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Csanad Novak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csanad Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Pápai PFC U19

14 Temmuz 2011 yılında Győr U19

1 Temmuz 2013 yılında ETO FC Győr II

23 Temmuz 2014 yılında Kecskeméti TE

16 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

31 Ağustos 2016 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2017 yılında Vasas FC

14 Temmuz 2017 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2018 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2019 yılında Mezőkövesd

9 Ağustos 2019 yılında Haladás

31 Aralık 2019 yılında Mezőkövesd

21 Ocak 2020 yılında Szolnok

30 Haziran 2020 yılında Mezőkövesd

20 Temmuz 2020 yılında Szolnok

1 Temmuz 2021 yılında Nyíregyháza

Csanad Novak kimdir

Csanad Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csanad Novak şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tapolcai IAC VSE (-2009)

Csanad Novak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Csanad Novak nereli

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