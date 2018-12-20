CSKA Moskova - Anadolu Efes: 102-84
THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.
İlk çeyreği 31-24 önde tamamlayan CSKA Moskova, ilk yarıyı da 56-54 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 77-68 önde giren CSKA Moskova, sahadan 18 sayı farkla 102-84 galip ayrıldı.
DHA
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