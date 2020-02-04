CSKA Moskova - Anadolu Efes: 80-82

SALON: Megasport

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Saso Petek (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)

CSKA MOSKOVA: James 20, Voigtmann 15, Hackett 11, Korbanov 5, Hines 7, Sant-Roos 7, Antonov, Bolomboy 9, Hilliard 1, Baker 5

ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 13, Singleton 5, Anderson 5, Pleiss 11, Doğuş Balbay, Micic 19, Peters, Simon, Sertaç Şanlı, Moerman 6

1'İNCİ PERİYOT: 16-25

İLK YARI: 37-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-58

THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasında lider Anadolu Efes, ikinci sırada yer alan Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki galibiyet farkını 4'e çıkarttı. Rus ekibiyle, kendi sahasındaki ilk maçı 1 sayı farkla 81-80 kaybeden İstanbul ekibi, bu skorla rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.

Anadolu Efes, bu galibiyetle ligdeki 20'nci galibiyetine ulaşırken, CSKA Moskova ise 7'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA