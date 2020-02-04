İki takım CSKA Moskova - Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Bugün AVRUPA: Euroleague - 23. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki CSKA Moskova - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak. Son 7 maçını kazanan Anadolu Efes, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA Moskova ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

CSKA Moskova - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague lideri Anadolu Efes, çift maçlı haftanın açılışını, şampiyonluk adayı CSKA Moskova karşısında yapacak. İstanbul’daki mücadeleyi son saniye basketiyle 81-80 kaybeden Lacivert-Beyazlılar bugün Rus ekibinden rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Başkent Moskova’daki Megasport Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son 7 maçını kazanan Anadolu Efes, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda otururken 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA Moskova ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Efes 681. maçına çıkacak

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde ise çıktığı 432 maçın 226’sını kazandı, 206’sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9’unu kazanırken 20’sini kaybetti.