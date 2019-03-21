CSKA Moskova - Fenerbahçe: 70-68
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 28'inci hafta maçında Rus ekibi CSKA Moskova'ya deplasmanda 70-68 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 28'inci hafta maçında Rus ekibi CSKA Moskova'ya deplasmanda 70-68 mağlup oldu.
Moskova'da bulunan Megasport Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 4 sayı farkla önde kapattı: 14-18. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan CSKA Moskova, rakip potaya 22 sayı göndererek öne geçmeyi başardı ve soyunma odasına 36-35 önde gitti. Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren CSKA Moskova'ya Fenerbahçe Beko hücumda karşı koyamazken, maçın final bölümüne 4 sayılık CSKA Moskova üstünlüğü ile girildi: 52-48. Son periyotta zaman zaman skor eşitlenirken, maçın son bölümünde sarı lacivertli ekibe karşı üstünlük kuran Rus ekibi sahadan 70-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 5'inci mağlubiyetini alarak liderliğini sürdürürken, CSKA Moskova ise 22'nci galibiyetini elde etti ve ikinci sırada sarı lacivertli ekibi takibini sürdürdü.
DHA
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