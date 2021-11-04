Avrupa Basketbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan EuroLeague'de basketbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde 8. hafta mücadelesinde CSKA Moskova ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı 4 Kasım 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma 20.00'da başlayacak. Temsilcimizin galibiyet alarak çıkışa geçmek istediği bu zorlu karşılaşma Moskova'da, Megasport Arena Stadyumu'nda oynanacak.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı Bein Sports 3 ve Biyoner TV üzerinden naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.