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CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısına çıkıyor. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, sezonun 20. Avrupa maçına çıkıyor. Euroleague'de üst üste galibiyetler alarak ilk haftalardaki kötü sonuçları telafi eden temsilcimiz, CSKA Moskova karşısında da kazanmak istiyor. Basketbolseverler tarafından merakla beklenen CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague'de son 5 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, şu ana kadar oynadığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, 21. hafta maçında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Karşılaşma 22 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Megasport Arena'da oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Euroleague maçlarının yayıncısı beIN SPORTS, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçını da naklen yayınlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 3 ekranlarından şifreli izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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