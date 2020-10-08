CSKA Moskva - Maccabi Tel Aviv Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

Euroleague'de 2. hafta maçları oynanıyor. 2. hafta, CSKA Moskova ve Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. CSKA Moskova, Euroleague'nin ilk haftasında Barcelona'ya 76-66 kaybetmişti. Maccabi Tel Aviv ise Euroleague'de sezonun ilk maçında Alba Berlin'i 80-73 mağlup etti. İkinci hafta oynanacak CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv maçı, basketbolseverler tarafından merak edilenler arasında. Peki, CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

CSKA MOSKVA - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Euroleague'in ikinci haftasında CSKA Moskova ve Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 8 Ekim Perşembe (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, CSKA Universal Sports Hall'da oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ? ŞİFRESİZ Mİ?

Bu akşam saat 20.00'de oynanacak olan CSKA Moskova ve Maccabi Tel Aviv maçı beIN Connect üzerinden yayınlanacak. Ayrınca nesine.com üzerinden de şifresiz olarak takip edebilirsiniz. Karşılaşmanın Türkiye'de televizyon yayıncısı bulunmuyor.