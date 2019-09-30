CSO yeni sezonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2019-2020 Konser Sezonunu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Güher Pekinel ve Süher Pekinel'in verdiği özel bir konser ile açtı. Açılış konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2019 - 2020 Konser Sezonunu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel bir konserle açtı. Açılış konserine; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri, dünyaca ünlü sanatçılar Güher ve Süher Pekinel piyano ikizleri oldu. Güher - Süher Pekinel ikilisi açılış konserinde Fransız besteci Francis Poulenc'in iki Piyano ve Orkestra için yazmış olduğu konçertosunu seslendirdi.

Halk müziğinin melodik ve ritmik kaynaklarından esinlenerek kendi özgün melodilerini ortaya çıkaran, Anadolu motiflerini zengin bir polifoni ile dantel gibi işleyerek çağdaş Türk müziğinin en güzel örneklerini veren, ikinci kuşak bestecilerden Ferit Tüzün'ü en önemli yapıtları arasında kabul edilen "Türk Kapriçyosu" konserin açılış eseri olarak programda yer aldı. Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımı ile beraber, Gürcü asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin'in bestelediği "Poloveç Dansları" ise konserin final eseri oldu. Uluslararası müzik dünyasında istisnai bir ilgi odağı olmanın yanı sıra, alanlarında, günümüzün önder sanatçıları arasında gösterilen Pekinel kardeşler, kendi "müzikal nefes derinliklerine" odaklanabilmek için göz temasında bulunmadan çalan dünyanın tek ikilisi olma özelliğini taşıyor.

Güher ve Süher Pekinel, bugüne kadar Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw ve Tokyo Filarmoni gibi pek çok seçkin konser salonunda konserler verdi.

Kaynak: İHA