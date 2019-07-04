ÇTSO, ’2.UR-GE Projesi’ için start verdi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO); ağaç, orman ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin rekabet gücünü ve ihracatını arttırmaya yönelik hazırladığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan "Çanakkale'nin Ağaç ve Orman Ürünlerinde Rekabet Gücünü ve İhracatını Geliştirme Kümesi" UR-GE projesinin startını verdi.

Önceki gün, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen 2.UR-GE açılış ve bilgilendirme toplantısında, Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yenice Ormancılık Meslek Yükseokulu (MYO) Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ceylan, Dr. Öğr. Üyesi Özcan Şimşek, Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hüseyin Aşkı, Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Birol Dündar, Çanakkale Orman Bölge Bölge Pazarlama Şube Müdürü Bahri Durmaz, Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Büyükgaga, Uysallar Mobilya-Tahsin Uysal, Pemode Mobilya Rıfat Pehlivan, Harun Mutfak ve Mobilya-Harun Eren, Gelibolu TAŞ-KA Ahşap-Onur Taş, Moda Modüler Mobilya-Osman Pehlivan, Elkamak Mobilya- Hasan Güleç, Ercem Mobilya- Caner Durgun, Kalepal Ahşap-Hüseyin Şen, SEBA Bio Enerji- Gülçin Semizoğlu, İST-MER Zafer Bıyıklı, Dora Mühendislik Neval Çayan, Genel Sekreter Sema Sandal ve ÇTSO Proje Uzmanı Gökhan Doğru hazır bulundu.

"Hedefimiz KOBİ'lerimizin rekabet gücünü arttırarak ihracat kapasitelerini geliştirmek"

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu Projenin açılış konuşmasında, "Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan "İhracat Destekleri" programı kapsamında odamız tarafından hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projemizde, bölgemizin öncelikli sektörleri arasında yer alan ağaç ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin kümelenme modeli ile rekabet güçlerini ve ihracat kapasitelerini arttırmayı hedefliyoruz. Ağaç ve orman UR-GE Projesi odamızın ikinci UR-GE projesidir. İlk UR-GE Projemize 2017 yılında Çanakkale ve Balıkesir'de faaliyet gösteren gıda değer zincirindeki 36 firmalarımızla başladık ve devam ediyoruz. Gıda UR-GE projemizde firmalarımızla bugüne kadar 4 eğitim, 1 danışmanlık ve 1 yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdik" dedi.

"İhracat yapan ve alternatif pazar arayışında bulunmak isteyen, ilk kez ihracat yapmay hedefleyen firmalaımızı projemize bekliyoruz"

Başkan Semizoğlu konuşmasının devamında, "Odamızın ağaç, orman ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz projemizin "İhtiyaç Analizi" saha çalışmaları tamamlanana kadar yani 31 Temmuz 2019 tarihine kadar projemize dahil olabilir. Burada tek kriter programı uygulayan Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenmiş olup, projemizde yer almak isteyen firmalarımızın "Limited ve Anonim Şirket" olması zorunluluğu bulunmaktadır. İhtiyaç Analizi faaliyetinde tabiri caiz ise firmalarımızın röntgeni çekilerek ihracata yönelik "Bireysel Firma Swot Analizi" ile projede yer alan firmalarımızın ortak sorunlarına ortak çözümler içeren "Küme İhtiyaç Analizi" raporları hazırlanacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA