ÇÜ İletişim Fakültesi İletişim Araçları Müzesi açıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu'nun yürütücülüğünü yaptığı, "Geçmişten Günümüze İletişim Araçlarının Kentin Sosyo-Kültürel Yapısındaki Yeri: Adana Dosyası" adlı proje kapsamında oluşturulan İletişim Araçları Müzesi açıldı.

ÇÜ İletişim Araçları Müzesinde radyolar, fotoğraf ve film makineleri, film afişleri, daktilolar, projeksiyon cihazları başta olmak üzere çok sayıda iletişim aracı yer alıyor.

2000 yılı öncesinde kullanılan araçların sergilendiği müzeyle Adana'nın iletişim tarihine ve kültürüne ışık tutularak hem bilimsel çalışmalara katkı sağlanması hem de eğitim-öğretim hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA