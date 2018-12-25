CÜ Vakfı Okulları’ndan anaokulu öğrencilerine yaş atlama partisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Günay Soluk Anaokulu öğrencileri için "1 Yaş Atlama Partisi" düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çok amaçlı salonda düzenlenen etkinliğe CÜ Vakfı Okulları idarecileri, öğrenci velileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Günay Soluk Anaokulu'nun minik öğrencilerinin yeni yaşları düzenlenen partiyle kutlandı. Partide minik öğrenciler için pasta kesilerek çeşitli kutlamalar yapıldı. Sırasıyla uğur böcekleri, papatyalar, yıldızlar ve neşeliler sınıfı öğrencileri için pastalar kesilerek minik öğrenciler tarafından mumları üflendi.

Pasta kesiminin ardından anaokulu öğretmenleri tarafından sınıflarda yapılan etkinliklerin yer aldığı sinevizyon gösterisi yapıldı. Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenci velileri arasında yumurta yarışı yapıldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışı kazanan ve katılan velilere teşekkür edildi.

Daha sonra yapılan öğrenci sarması ve sandalye kapma yarışmaları da eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaynak: İHA