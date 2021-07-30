Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı: "Tekbir getirirseniz yangın söner"

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü adlı tarikat lideri, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen ve söndürülmek için yoğun çaba sarf edilen orman yangınları için ilginç bir çözüm önerisi sundu. Ünlü, yangınları durdurmak için "tekbir getirmeye devam edin" önerisinde bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya üzerinden "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)" paylaşımında bulundu.

"HERKES BULUNDUĞU YERDE TEKBİR GETİRSİN"

Cübbeli Ahmet "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber' diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez." sözleriyle paylaşımına devam etti ve "Allâh-u Teâlâ, söndürmeye çalışan tüm görevlilerimize yardım etsin, onları zarar görmekten muhafaza etsin bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" mesajıyla takipçilerini yangın için tekbir getirmeye davet etti.

YANGINLAR SÜRÜYOR

Antalya, Muğla ve Adana ve daha birçok ildeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, n yaptığı son açıklamada, 28 ve 29 Temmuz'da 21 ilde çıkan 63 yangından 43'ünün kontrol altına alındığını, devam eden 20 yangına ise müdahalenin sürdüğünü duyurmuştu.