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Cübbeli Ahmet Hoca aşı tartışmalarına katıldı, çağrıda bulundu!

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, aşı tartışmalarına katılan isimlerden oldu, vatandaşa "aşılarınızı olun" çağrısı yapan Cübbeli, duyurusunu resmi Twitter hesabında paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca aşı tartışmalarına katıldı, çağrıda bulundu!

Toplumda "Cübbeli Ahmet Hoca" adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de, aşı tartışmalarına dahil oldu. Sosyal medya hesabında vatandaşa çağrıda bulunan Cübbeli Hoca, toplam iki doz aşı olduğunu belirtti. Muhafazakar camidaki aşı tartışmalarına noktayı koyan Ünlü , "Mutlaka aşı olalım! Aşı olmayanları da bu husûsta uyaralım!" açıklamasında bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca aşı tartışmalarına katıldı, çağrıda bulundu!

"DİN ADAMLARI VE KANAAT ÖNDERLERİ VAZİFELERİNİ YAPSINLAR"

Cübbeli cümlesinin devamında  "Bu hususta din adamları ve kanaat önderleri de vazifelerini yapsınlar, zira^ bu mesuliyetli bir istir." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

 

 

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