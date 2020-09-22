Cübbeli Ahmet Hoca derneklerin silahlandığı iddiaları için ifadeye çağrıldı!
Katıldığı bir televizyon programında Selefi derneklerinin silahlandığına dair sözlerinden dolayı kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü selefi derneklerinin silahlandığına dair iddiaları ile ilgili bilgi vermek için ifade vermeye çağırdı.
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22 Eylül 2020 Salı 14:32
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